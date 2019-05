DAX erstaunlich stabil - Jeder Tag ohne Annäherung bleibt ein Risiko

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Börsen halten sich erstaunlich stabil angesichts der Belastungen durch den fortwährenden Handelskonflikt zwischen den USA und China. Noch stützt die Hoffnung die Kurse, dass es bis Ende des Monats weitere Gespräche zwischen Washington und Peking geben wird. Aber die so dramatische Unterbrechung der Lieferketten des chinesischen Huawei-Konzerns spricht eine andere Sprache und sorgte gestern für Kursverluste auf breiter Front. Etwas Balsam auf die Wunden war dann heute die Nachricht, dass es für einen Teil der Maßnahmen gegen Huawei einen Aufschub von 90 Tagen geben soll.Aber die Aussage des US-Präsidenten Trump, dass es kein Abkommen geben könne, von dem beide Seiten gleichermaßen profitieren – schließlich müsse die USA als Sieger aus diesem Konflikt hervorgehen – macht die Rückkehr an den Verhandlungstisch nicht unbedingt einfacher. Die Märkte brauchen jetzt zeitnah eine Nachricht, dass beide Seiten wieder aufeinander zugehen. Ansonsten dürfte die Stimmung mit jedem verstreichenden Tag schlechter werden. Das allerdings weiß auch Trump, der mit einem Auge immer das Geschehen an der Wall Street im Blick hat. So dürften die Investoren in diesen Tagen auf den Twitter-Account des Präsidenten und die chinesischen Nachrichtenagenturen fokussiert bleiben.

Technisch hat der Deutsche Aktienindex gestern die Unterstützung bei 12.026 Punkten verteidigt. Damit befindet sich der Markt wieder in der gleichen Situation wie vor gut vor einer Woche – 12.180 Punkte sind der Widerstand nach oben, 12.026 die Unterstützung. Darunter kann es in einem nächsten Schritt nochmal bis auf 11.835 Punkte gehen.



Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.