DAX erreicht altbekannte Hürde - Das Börsenjahr 2019 hat Lust auf mehr gemacht

Die Investoren haben heute den Jahresanfang als gute Gelegenheit genutzt, ihre Anlagen neu zu ordnen und auf Aktien zu setzen. Viele von ihnen stellen beim Blick in ihr Portfolio fest, wie gut es in 2019 abgeschnitten hat und reiben sich ein wenig die Augen, dass trotz immer wieder heraufbeschworener Krisen wie Handelskrieg, Brexit und Rezession ein sattes Plus zu verzeichnen war.



Es dürfte aber auch einige Anleger geben, die angesichts des allgemein vorherrschenden Pessimismus in den vergangenen zwölf Monaten erst durch eine Prüfung ihrer Jahresperformance von der Rally im Deutschen Aktienindex etwas mitbekommen haben. Aber jetzt wollen sie noch mehr mitmischen und kaufen nach, um maximal zu profitieren.



Das, was wir heute gesehen haben, hat sehr viel mit dem Jahresanfang und dem so genannten „Window Dressing“ von Fonds zu tun. Normalerweise ist der Rest des Januars dann etwas ruhiger.



Im DAX gilt es jetzt vor allem, die Hürde von 13.381 Punkten nachhaltig zu überwinden. Die heutigen Anstiege, so beeindruckend sie erscheinen mögen, führen erst einmal nur wieder zurück an diesen Widerstand. Übergeordnet haben wir seit Mitte November eine Seitwärtsbewegung im DAX und jetzt wurde die Oberkante erreicht.