DAX erreicht 2. Zielmarke!! CHARTCHECK

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

In unserer Analyse vom 07.04.20 DAX: Erstes Kursziel überrannt! hatten wir bereits auf die Schließung der 1. Kurslücke bei 10390 Punkten hingewiesen und das nächste GAP auf der Oberseite bei 11447 ins Auge gefasst. Dies war zwar zu diesem Zeitpunkt sehr ambitioniert, konnte aber heute mit der Eröffnung bei 11488 ebenfalls geschlossen werden.



Die Chartregel, dass offene GAP`s über kurz oder lang immer wieder geschlossen werden, hat sich hier nun wieder einmal mustergültig bestätigt. Auf der Oberseite rückt nun bereits wieder die vielbeachtete 200-Tage Linie (blau im Chart) ins Blickfeld, die bei rund 12100 Punkten verläuft. Wer hätte dies noch vor ein paar Wochen gedacht?

DAX Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.