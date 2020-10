DAX erobert die 13.000 zurück – Chinas Wirtschaft macht Fortschritte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

In der vergangenen Woche hat der Deutsche Aktienindex seine Grenzen getestet und sich von seinem Schwächeanfall in tiefere Gefilde schnell wieder erholen können. Damit hat das technische Bild zwar abermals ein paar Risse bekommen, zerstört wurde die positive Gesamtsituation dadurch aber nicht.Die Rally konnte zwar angesichts der Unsicherheitsfaktoren wie der anstehenden US-Wahl und den steigenden Infektionszahlen nicht fortgesetzt werden, zu einer stärkeren Korrektur ist es aber auch nicht gekommen, weil die Rahmenbedingungen für Aktien weiterhin positiv sind. Und wenn das große Konjunkturprogramm in den USA spätestens nach der Wahl kommt, sind die positiven Auswirkungen für die Aktienkurse nicht zu leugnen.Heute Morgen bekommt der DAX ein wenig Rückenwind auch durch die Wirtschaftsdaten aus China. Das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal lag zwar unter den Erwartungen, insgesamt hat sich im Dreimonatsvergleich aber jeder Datensatz weiter verbessert. Die Erholung der kleinen Schritte ist es, wonach sich die Märkte richten. Solange jeder nächste Schritt ein wenig weiter nach vorn geht, ist das für die Anleger in Ordnung. Genau das zeigen die Daten aus China heute Morgen.

