DAX erobert 13.000 Punkte zurück

Wie ein vermeintlich geschlagener Hund hat sich der DAX an Christi Himmelfahrt oberhalb von 13.000 Punkten festsetzen können. Damit kann der Kurs erstmals seit Anfang Februar die psychologische Marke zum Handelsende mit 13.022,87 Punkten für sich zurückgewinnen. Der jüngste Schwächeanfall der europäischen Gemeinschaftswährung konnte gestern eine Pause einlegen. Mit einem Status Quo von 1,192 Dollar scheint ein Ende der Talfahrt aber noch nicht in Sicht. Die gute Stimmung an der Wall Street könnte für einen freundlichen Wochenschluss im DAX sorgen. Der Dow Jones konnte im gestrigen Handel rund 0,8 Prozent bis auf 24.739,53 Punkte zulegen. Die ganze Welt spricht über einen möglichen Krieg, aber die Börse macht nicht mit. Unbeeindruckt von jeglichen Kriegsszenarien agieren derzeit Marktteilnehmer.