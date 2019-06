DAX erobert 12.000 Punkte - und verliert sie wieder

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenNach drei Tagen mit leichten Kursanstiegen warten Anleger vor der EZB Sitzung zunächst ab. Mit guten Auftragsdaten aus der deutschen Industrie folgen sie dann aber den guten Vorgaben aus den USA. Dort rechnen Börsianer mit einer Zinssenkung der Fed und griffen zu. In Asien dagegen dominieren Gewinnmitnahmen. Die Autohochzeit zwischen FiatChrysler und Renault ist geplatzt - beide Aktien verlieren deutlich.Die Geldpolitik der EZB bleibt unverändert. Lediglich am langfristigen Ende tut sich etwas: Die Konditionen für ihre ab Spätsommer geplanten Langfristkredite werden etwas weniger lukrativ. Der Zins könne bis auf den Einlagensatz zuzüglich eines Aufschlags von 0,1 Prozentpunkten fallen, teilte die EZB am Donnerstag nach ihrer Ratssitzung in Vilnius mit. Bei der vorherigen Runde von Langfristkrediten lag der Minimalzins beim Einlagensatz ohne Aufschlag.Der Dax gibt daraufhin einen Großteil der Tagesgewinne wieder ab und pendelt um 12.000 Punkte.Aktien von Rib Software sorgen für Aufsehen. Der Bausoftwarehersteller hat 60 Prozent des US-Unternehmens BSD (Building Systems Design) übernommen. BSD bietet Cloud-Software sowie Daten- und Analyselösungen für Bauprodukthersteller. Dies ist die größte Investition in über 50 Jahren Unternehmensgeschichte.Das Analysehaus RBC hat die Beiersdorf-Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft, das Kursziel aber von 100 auf 105 Euro angehoben. Die Aussichten für Beiersdorf seien alles in allem gut. Beiersdorf Aktien verlieren zunächst, drehen aber mit dem guten Gesamtmarkt ins Plus.Der umtriebige Investor Paul Singer hat seine Beteiligung am Onlineportalbetreiber Scout24 erhöht. Scout-Titel stiegen knapp ein Prozent.Kleines Stühlerücken in der zweiten Börsenreihe: Grenke steigt überraschend in den MDax auf und ersetzen Wacker Chemie.Eckert & Ziegler ersetzen im SDax wie erwartet das Bahntechnikunternehmen Vossloh.Das Aus für die erhoffte Ehe von Fiat Chrysler und Renault stößt Anlegern am Donnerstag bitter auf. Die Papiere beider Autobauer mussten herbe Kursverluste einstecken. Fiat Chrysler verloren in Mailand zum Auftakt fast 4 Prozent. Für Renault ging es in Paris um rund 7 Prozent runter.Der italienisch-amerikanische Konzern Fiat Chrysler zog sein Angebot überraschend zurück. Zuvor hatte der Renault-Verwaltungsrat seine Entscheidung über die Aufnahme förmlicher Fusionsgespräche mit FCA auf Antrag der französischen Regierung ohne weitere Angaben von Gründen verschoben.Analysten spekulierten über die Beweggründe für Fiats Rückzug. Der Deal hätte für beide Seiten viele Vorteile gehabt und es gab reichlich Zustimmung.Aber irgendetwas sei offenbar schief gegangen - sei es, dass die französische Regierung ihre Meinung geändert habe, oder sich der Renault-Partner Nissan plötzlich quer gestellt habe. Womöglich sei sogar beides der Grund.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.