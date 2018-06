DAX erneut unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":





Zürich ( www.aktiencheck.de ) - Seit dem Fehlausbruch über den Widerstand bei 13.137 Punkten haben die Verkäufer im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) das Sagen und drückten den Index in den vergangenen Tagen unter die Unterstützungen bei 12.951 und 12.745 Punkten, so die Analysten der UBS in einer aktullen Ausgabe von "KeyInvest Daily Trader".Damit sei der Pullback an die frühere zentrale Widerstandsmarke bei 12.640 Punkten vollzogen worden. Allerdings habe der Index am vergangenen Dienstag bereits deutlicher unter die Marke zurückgesetzt und damit einen bearishen Eindruck hinterlassen. Auch der seither laufenden Erholung scheine im Bereich von 12.800 Punkten die Durchschlagskraft auszugehen. Im gestrigen Handel habe der Index wiederum von dieser Marke zurückgesetzt und sei unter die Unterstützung bei 12.640 Punkten gefallen.Noch sei die Erholung beim DAX nicht beendet. Dennoch zeige sich bereits jetzt, dass der Kursrückgang der letzten Tage keine temporäre Erscheinung sein dürfte. Die Bullen sollten auf weitere Verluste gefasst sein.Die Short-Szenarien: Verbleibe der Index jetzt weiter unter den kurzfristigen Hürden bei 12.803 und 12.850 Punkten, dürfte der Abwärtsimpuls erneut an das gestrige Tief bei 12.547 Punkten führen. Dort müssten die Bullen aktiv werden, um den Aufwärtstrend seit Ende März fortsetzen zu können. Ein nachhaltiger Bruch der Marke würde dagegen zunächst für weitere Abgaben bis 12.500 Punkte sprechen. Sollte die Unterstützung dem Ansturm der Bären ebenfalls nicht standhalten, käme es bereits zu einem Abverkauf bis 12.390 und darunter auf 12.256 Punkte.Die Long-Szenarien: Werde die 12.803 Punkte-Marke dagegen zurückerobert und im Anschluss auch der kleinere Widerstand bei 12.850 Punkten überwunden, könnte es zunächst zu einer deutlicheren Erholung kommen. Diese dürfte an die Kursbarriere bei 12.951 Punkten führen. Auf diesem Niveau könnte die Gegenbewegung enden und sich eine weitere Verkaufswelle in Richtung der 12.640 Punkte-Marke entwickeln. Sollte der DAX dagegen auch über diese Hürde ausbrechen, wäre der Abwärtstrend vorerst gestoppt und ein Anstieg bis 13.070 und 13.137 Punkte wahrscheinlich. (0106.2018/ac/a/m)