DAX erneut unter 10.500 Punkten - Apple verstärkt Rezessionsängste mit Umsatzwarnung

Wenn es etwas Positives zum Start des deutschen Aktienmarktes ins neueBörsenjahr zu sagen gibt, dann dass der Markt gestern seine Verluste imTagesverlauf wieder wettmachen und den ersten Handelstag im Plus beendenkonnte. Heute muss der DAX wieder mit Abschlägen zum Handelsstart fertigwerden. Sollte dem Index erneut die Kehrtwende gelingen, wäre dies einHoffnungsschimmer für die kommenden Tage.Gestern Morgen der Einkaufsmanagerindex in China unter der Wachstumsschwellevon 50 Punkten, abends dann nach US-Börsenschluss eine Umsatzwarnung vonApple wegen einer sinkenden Nachfrage nach seinen Smartphones vor allem inChina - die Rezessionsängste verstärken sich damit zu Beginn des neuenJahres weiter.Sollte in der nächsten Bilanzsaison das normalerweise starke vierte Quartalbei weiteren großen Einzelhändlern die Erwartungen enttäuschen oderUnternehmen schon vorher ihre Prognosen herunterschrauben, würden die aufden ersten Blick durch die Kursverluste billiger gewordenen Aktien auch ohneErholung teurer und damit unattraktiver gegenüber Anleihen. Ein weiteresschlechtes Börsenjahr wäre damit vorprogrammiert. Alles kein Drama, wenn mandie Kursgewinne im neunjährigen Bullenmarkt mit in Betracht zieht. Aber derAutomatismus, dass Aktienkurse nur steigen können, ist spätestens mit dergeldpolitischen Wende der US-Notenbank und steigenden Zinsen abgeschaltetworden.Beim DAX geht es für den Moment darum, den Boden der aktuellen Korrekturauszuloten, der irgendwo im Bereich zwischen 10.000 Punkten und demaktuellen Niveau entstehen könnte.DisclaimerDie Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte")sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, NiederlassungFrankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend "CMC Markets") unddienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängigeFinanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nichtals maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidungherangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen,dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmterFinanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidungoder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oderfür geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht dieindividuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnenInvestors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen undPrognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. derjeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen underfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste,welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, dieSie aufgrund der Inhalte getroffen haben.CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit demhohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 78% der Kleinanlegerverlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen,ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können,das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsereRisikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in derVergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.