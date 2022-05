DAX erneut mit schwachem Wochenstart - Angst vor Eskalation des Ukraine-Konflikts

Wieder einmal das gleiche Spiel: Vor dem Wochenende fallen die Kurse an den Börsen – ein Trend, der sich am Montag zunächst fortsetzt. Und wieder einmal besteht die Hoffnung, dass sich der Deutsche Aktienindex im Wochenverlauf erholen kann. Aber das Umfeld bleibt schwierig, die Unsicherheit hoch. Dazu trägt auch die heutige Militärparade in Moskau bei. Eine weitere Eskalation des Konflikts zwischen Russland und dem Westen ist jederzeit möglich.



Die Reaktion auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank in der vergangenen Woche war zunächst positiv, die Gewinne wurden aber ob der herrschenden Unsicherheit schnell wieder abgegeben. Auch die Arbeitsmarktdaten am Freitag waren eigentlich im Sinne der Börse: mehr als erwartete neue geschaffene Stellen, aber kein Sprung in den Stundenlöhnen. Dennoch konnten die Börsen keinen Tritt fassen.



Sollte es heute zu keiner neuen Eskalation aus Moskau kommen, könnten Anleger in den kommenden Tagen durchaus geneigt sein, erste Positionen wieder aufzubauen. Grundsätzlich aber ist aus Sicht der technischen Analyse unter 14.000 Punkten ein intakter Abwärtstrend im DAX festzustellen. Erst ein Anstieg zurück auf die Hochs der vergangenen Woche würde dieses Bild wieder etwas aufhellen.