DAX erneut im Minus - Nordkorea-Konflikt bereitet große Sorgen

Die wachsenden Spannungen zwischen den USA und Nordkorea belasten heute den Aktienmarkt. So rutschte der DAX bisher um 1,5 Prozent auf 12.111 Punkte ab. Besonders heftig erwischt es die Banken. Commerzbank und Deutsche Bank geben um mehr als vier Prozent nach.US-Präsident Donald Trump hatte Nordkorea für den Fall weiterer Provokationen mit “Feuer, Wut und Macht” gedroht, wie es die Welt noch nie gesehen habe. Die Führung in Pjöngjang drohte ihrerseits mit einem Präventivschlag auf die rund 3.400 km entfernte US-Pazifikinsel Guam, auf der sich auch eine Militärbasis befindet.Die Heftigkeit der Formulierungen in dem Konflikt nimmt zu. Dadurch sind auch viele Börsianer beunruhigt. Nordkorea hatte zuletzt immer wieder Raketentests durchgeführt und damit gegen UN-Resolutionen verstoßen. Mittlerweile gehen Experten davon aus, dass einige der Flugkörper, welche auch mit nuklearen Sprengköpfen bestückt werden könnten, amerikanisches Festland erreichen würden.Die Münchener Rück konnte mit ihrem Quartalsbericht kaum punkten. Die Aktien liegen bei 181,00 Euro mit 2,7 Prozent im Minus.Der Energieversorger E.on meldete einen Gewinnrückgang, der geringer ausfiel als erwartet. Die Aktien notieren kaum verändert bei 8,90 Euro.Die Analysten der Deutschen Bank haben ihre Empfehlung für die Continental-Aktien von “Halten” auf “Kaufen” hochgestuft. Außerdem wurde das Kursziel von bisher 200 auf 230 Euro angehoben. Die Papiere verteuerten sich heute entgegen dem allgemeinen Markttrend um 0,4 Prozent auf 190,75 Euro.