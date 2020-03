DAX erleidet erneut Schwächeanfall – Anleger hoffen auf das Beste und rechnen mit dem Schlimmsten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der erneute Rutsch des Deutschen Aktienindex am Nachmittag bestätigt eindrucksvoll, wie fragil das Fundament der heute Morgen noch gestarteten Erholung war. Nachdem sich an der Wall Street die vorbörslich aufgebauten Gewinne mit Beginn des Handels in Luft auflösten, zogen auch die Anleger in Frankfurt bei ihren Positionen wieder den Stecker und schickten den Deutschen Aktienindex ins Minus. Am Morgen war der Index noch zurück über die 11.000er Marke geklettert.Nach dem weltweiten Börsencrash gestern wäre schon eine Seitwärtsbewegung auf dem aktuellen Niveau ein Fortschritt. Die Investoren brauchen jetzt wieder Marken im Chart, die zur Risikoorientierung dienen können. 10.486 Punkte im DAX sind eine solche Marke. Hält diese, kann man das Risiko bis zu diesem Preisbereich eingrenzen. Darunter müsste man technisch betrachtet eine Neubewertung der Risiken von Aktien vornehmen.Die Rahmenbedingungen entwickeln sich weiter rasant und man sollte deshalb nicht vorschnell steigende Kurse mit einer Bodenbildung gleichsetzen. Diese ist bislang nicht zu erkennen. Die Nervosität der Anleger ist auf einem Extrem angelangt. Jede kleine Nachricht von Regierungen oder von Zentralbanken, die helfen wollen, kann zwar die Nerven an der Börse beruhigen. Aber das Virus schert sich darum nur wenig und breitet sich weiter aus.Italien wurde nun komplett abgeriegelt. Man will sich die Folgen gar nicht vorstellen, wenn dies – auch nur temporär – in anderen Ländern der Eurozone zur Norm werden würde. Dann droht der nächste Kursrutsch am Aktienmarkt. Niemand kann derzeit wirklich sagen, ob sich das Virus in dem Maße weiter ausbreitet, dass dies solch drastische Maßnahmen erfordern würde.Derzeit hoffen die Anleger auf das Beste und rechnen mit dem Schlimmsten.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.