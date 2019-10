DAX erklimmt neues Jahreshoch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Fed-Sitzung, Brexit-Abstimmung und Zahlenflut – die verkürzte Handelswoche ist gefüllt mit jeder Menge spannender Termine. Das Wochenhighlight ist sicherlich die Sitzung der amerikanischen Notenbank Fed am Mittwoch. Viele Beobachter rechnen mit einer weiteren Senkung der Leitzinsen. Auch die Entwicklung des Dauerbrenners „Brexit“ erntet Aufmerksamkeit. Boris Johnson möchte durch Neuwahlen wieder die parlamentarische Mehrheit gewinnen um seine Austrittsstrategie zu verfolgen. Aus Brüssel hat er grünes Licht hinsichtlich einer generellen Verschiebung des Austrittstermins – über die Länge der Verschiebung wird allerdings noch beraten.Das deutsche Aktienbarometer DAX ist zwar zunächst ruhig in die Woche gestartet – hat am Nachmittag bei 12.969 Punkten allerdings ein neues Jahreshoch erklommen. In den vergangenen drei Wochen hatte der DAX bereits 7 Prozent zugelegt.Rückenwind kommt auch aus den USA – die US-Börsen sind mit Kursaufschlägen gestartet. Der Dow Jones Index gewinnt 0,7 Prozent auf 27.150 Punkte.Da in den USA erst am kommende Wochenende die Uhren auf Winterzeit umgestellt werden, startet der Handel in dieser Woche bereits um 14.30 Uhr und ende um 21 Uhr unserer Zeit. Ab dem 4. November findet der Handel an der Wall Street wie gewohnt von 15.30 – 22 Uhr MEZ statt.Trotz der guten Stimmung an den Aktienmärkten notiert der Goldpreis weiter über der Marke von 1.500 US-Dollar. Eine Feinunze Silber verteuert sich auf 18,06 US-Dollar.Nach anfänglichen Verlusten legen die Ölpreise am Nachmittag zu. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent Crude Oil verteuert sich auf 61,86 US-DollarTrotz eines regelrechten Gewinneinbruchs ist die Aktie von Covestro am Montag leicht im Plus. Das Unternehmen leidet unter rückläufigen Preisen und dadurch Umsatz- und Gewinnrückgang verkünden.Die britische Bank HSBC hat ihr Renditeziel für das laufende Jahr gekappt und ebenfalls rückläufige Gewinne für das dritte Quartal bekannt gegeben. Die Aktie verliert rund drei Prozent.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.