DAX erklimmt neues Jahreshoch

Gute Nachrichten zum Wochenstart: Die Eiszeit ist vorbei – Trump und Xi nehmen den Gesprächsfaden wieder auf und kehren an den Verhandlungstisch zurück. Das sorgt an den Aktienmärkten für Rückenwind.Der DAX hat am Montagmorgen bereits ein neues Jahreshoch erklommen (bisherige Jahresbestmarke 12.438 Zähler) und ist über die Marke von 12.600 Punkten geklettert. Rückenwind gab es auch aus Asien: Der Leitindex der Shanghaier Börse legte rund 2,0 Prozent zu, der Nikkei Index gewann 2,2 Prozent und notiert damit auf dem höchsten Stand seit rund zwei Monaten. Auch die US-Futures sind deutlich im Plus.Laut US-Präsident Donald Trump seien die Gespräche mit China am Rande des G20-Gipfel sogar besser als erwartet gewesen. Man werde mit China "dort weitermachen, wo wir aufgehört haben". Neue Sonderzölle soll es auf absehbare Zeit nicht geben. Anfang Mai waren die Gespräche abgebrochen – dies hatte die Aktienmärkte belastet.Die positiven Signale aus Japan haben die Ölpreise angeschoben. Zudem wurde schon vor der Opec-Sitzung bekannt, dass die Opec und andere ölfördernde Länder die Förderkürzung verlängern. Die US-Sorte WTI kletterte am Morgen zwischenzeitlich wieder über die Marke von 60 Dollar.Unter Abgabedruck steht am Montag hingegen die Feinunze Gold, die sich auf 1.394 US-Dollar verbilligt. Mit Zinssenkungserwartungen und den geopolitischen Sorgen war der Preis für das gelbe Edelmetall Anfang vergangener Woche auf den höchsten Stand seit rund 6 Jahren geklettert. Am Montag macht sich auch der steigende Dollar bemerkbar, der Investitionen in Gold außerhalb des Dollar-Raums verteuert.Der Euro verliert gegenüber dem US-Dollar auf 1,1345 US-Dollar.Seit heute dürfen an den europäischen Börsen bestimmte Aktien großer Schweizer Unternehmen wie beispielsweise Roche, Novartis und Rochè nicht mehr gehandelt werden. Diese sind vorerst nur noch an der Börse in Zürich handelbar. Umgekehrt dürfen EU-Händler bis auf Weiteres nicht mehr uneingeschränkt an der Börse in Zürich handeln. Hintergrund ist ein neues Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und der Schweiz. Da Bern wegen innenpolitischer Widerstände dem Vertrag bislang nicht zugestimmt hat, erkennt die EU die Schweizer Börsenregulierung nicht mehr als gleichwertig an.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.