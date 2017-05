DAX erklimmt neue Höhen – Rally gewinnt wieder an Schwung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Eine große Zahl europäischer Unternehmen eröffnet den Zahlenreigen. Was die Anleger bisher hören und lesen, begeistert sie. Die Aktien zahlreicher Firmen brechen auf neue historische Höchststände aus und locken Käufer an. Der Schwung, den die Rally schon vorher hatte, hat nun erneut noch einmal an Tempo gewonnen.

Mit einem Schlusskurs über 12.504 Punkten aktiviert der Deutsche Aktienindex heute sein nächstes Ziel bei 12.706 Punkten. Schließt der DAX sogar darüber, lässt sich technisch ein Ziel von 13.235 Punkten ableiten.

Nach der Bekanntgabe des Vorwahlergebnisses aus Frankreich vor zehn Tagen eröffnete der DAX über 200 Punkte über dem Niveau vor dem Urnengang. Der Index machte bislang keinerlei Anstalten, diese so genannte Kurslücke wieder zu schließen. Man kann also sagen, der Markt lässt die alten Sorgen hinter sich. Anleger warten nun nicht auf die Bestätigung der Ergebnisse der Stichwahl in Frankreich. Sie sind frohen Mutes, dass die Wahlen der insgesamt freundlichen Entwicklung nicht im Wege stehen werden.

Der abstürzende Ölpreis wird der Wirtschaft nicht als Schwäche ausgelegt. Anleger durchschauen das saudische Experiment, dass fehlschlug, da die US-amerikanischen Fördermengen anstiegen. Bald läuft das saudisch-russische Förderprogramm aus, ohne dass die Lagerbestände normalisiert wurden.