DAX erholt sich wieder – EZB holt Testballon zurück

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jochen Stanzl, 28. Juni 2017

Gerade einmal 28 Stunden war der Testballon der Europäischen Zentralbank mit einer möglichen Zinswende an Bord in der Luft, da holten ihn die berühmten „Kreise“ innerhalb der Notenbank wieder zurück. Die EZB fühlt sich in der Interpretation von Draghis gestrigen Worten missverstanden. Statt in Richtung Normalisierung wäre die Rede eher ausgewogen gewesen, so die Klarstellungen. Eben ein Testballon, auf den die Märkte sehr eindeutig reagierten, was nun zumindest in Ansätzen wieder korrigiert wurde.

Irgendwann aber wird der Zeitpunkt kommen, an dem Mario Draghi genau eine solche Rede wie die gestrige halten wird, auf die anschließend keine Relativierung folgen wird. Dass dieser Zeitpunkt jetzt noch nicht gekommen ist, freut die Börsen.

Der Euro stand gegenüber dem US-Dollar nicht mehr weit von der Marke von 1,1450 kurz vor einem großen Ausbruch. Mario Draghi und die EZB dürften in einer Zeit eines fallenden Ölpreises nicht daran interessiert sein, dass der Euro zu stark wird und damit die Importpreise die Inflation noch weiter abwärts bewegen. Das wäre kontraproduktiv und muss verhindert werden.