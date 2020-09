DAX erholt sich weiter vom Schwächeanfall – Frust über US-Wahlkampf macht sich breit

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Erholung am deutschen Aktienmarkt nach dem Schwächeanfall zu Wochenbeginn hält an. Es ist eine gute Nachricht, die uns heute Morgen aus den USA erreicht. Dort hat das US-Repräsentantenhaus einen Gesetzentwurf zur Abwendung einer erneuten Stilllegung von Bundesbehörden verabschiedet. Bis zum 11. Dezember und damit über den Termin der Präsidentschaftswahlen hinaus soll die Finanzierung der Behörden gesichert sein. Vorausgesetzt, auch Senat und US-Präsident Trump unterzeichnen das Gesetz. Das dürfte aber Formsache sein, da die Demokraten und Republikaner im Repräsentantenhaus parteiübergreifend und einstimmig für das Gesetz gestimmt haben. Damit bleibt den Märkten das Chaos von Behördenschließungen ausgerechnet zur Präsidentschaftswahl erspart.Ob die Einigkeit in diesem Punkt allerdings dazu führt, dass die Demokraten dem US-Präsidenten das Geschenk machen, seinem Konjunkturpaket zuzustimmen, ist offen. Es kann sein, dass das Konjunkturpaket nicht mehr vor der Wahl kommt. Auch die US-Notenbank hat klargestellt, dass sie nicht mehr agieren will, bevor das Konjunkturpaket steht.Diese Hängepartie dürfte die Wall Street und damit auch die anderen Börsen ausbremsen. Die Märkte hatten sich darauf eingestellt, dass Konjunkturpaket und Anschlussfinanzierung des Arbeitslosengeldes schnell kommen werden. Nun aber schwindet die Hoffnung mehr und mehr. Gleichzeitig zeigen erste Konjunkturdaten, dass die Ausgabenfreude der Amerikaner nachlässt, was nachvollziehbar ist, schließlich sind Millionen arbeitslos und stehen ohne die Zuwendungen der Regierung finanziell unter Druck. Unter den Anlegern macht sich nach Monaten voller Euphorie nun ein gewisser Frust über diese Entwicklung im amerikanischen Wahlkampf breit.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.