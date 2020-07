DAX entspannt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Bei einem Minus von 0,2% und einem Stand von 12.580 Punkten lässt der DAX die Woche am Freitag bisher ruhig ausklingen. Nach den Kursgewinnen der letzten Tage aber auch eine verdiente Pause, hat der DAX auf Wochensicht doch über 4% zugelegt. Auch am Nachmittag dürfte es heute kaum neue Impulse geben, da die US-Börsen aufgrund des morgigen Unabhängigkeitstags geschlossen bleiben.Umsatzspitzenreiter ist in Stuttgart heute mit einem Volumen von 2,6 Millionen Euro die Bayer-Aktie, die bei 66,80 Euro beinahe unverändert notiert. Wenige Tage, nachdem sich Bayer mit den Glyphosat-Klägern in den USA auf einen milliardenschweren Kompromiss geeinigt hatte, besorgten sich die Leverkusener nun Geld am Anleihemarkt. So platzierte Bayer Anleihen im Wert von sechs Milliarden Euro, deren Laufzeit vier bis zwölf Jahre beträgt.Für Wirecard geht es zum Wochenschluss als meistgehandelte Aktie in Stuttgart wieder 15,1% bergauf. Nach der Allianz und Aldi Süd scheint Wirecard nun den nächsten Partner zu verlieren: Die Softbank beendet Berichten zufolge die Kooperation mit Wirecard. Ursprünglich wollte die Softbank Wirecard neue Geschäftsmöglichkeiten und Kunden vermitteln.Auch die Ballard Power-Aktie wird bei einem Plus von 4,5% am Freitag von den Stuttgarter Anlegern rege gehandelt. Ballard Power erhält dabei Rückenwind von einem Auftrag aus China: Guangdong Synergy Ballard Hydrogen Power ordert bei Ballard Power Membran-Elektroden-Einheiten im Wert von 7,7 Millionen US-Dollar. Mit den heutigen Kursgewinnen bringt es Ballard Power damit inzwischen auf eine Marktkapitalisierung von fast vier Milliarden Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.