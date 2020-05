DAX an entscheidender Marke – Langes Wochenende verlockt zu Gewinnmitnahmen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Vor dem langen Pfingstwochenende geht dem Deutschen Aktienindex dann doch die Puste aus. In der laufenden Rally ist möglicherweise Gefahr im Verzug. Ein Rutsch unter 11.651 Punkte könnte aus charttechnischer Sicht zunächst die Wende bringen, Gewinnmitnahmen könnten folgen. Nach sechs positiven starken Tagen an der Börse zeigte sich gestern wieder ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis zwischen Bullen und Bären.So kurz vor der 12.000-Punkte-Marke erlangen die Verkäufer wieder etwas mehr die Kontrolle über den Markt. Die Messlatte für gute Nachrichten hängt hoch – die gestiegenen Erwartungen der Anleger zu erfüllen, wird immer schwerer. Das gibt Angriffspunkte für die Bären, den Markt nach unten zu drücken.Allerdings könnten überzeugte Käufer abermals Schlimmeres verhindern. Ein Verteidigen von 11.651 Punkten könnte den Markt dorthin zurückführen, woran er gestern Nachmittag scheiterte: ein höheres Hoch über 11.836 Punkten auszubilden. Entscheidende Handelsstunden stehen vor dem Pfingstwochenende an.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.