DAX vor entscheidender Hürde – Weltweit sinken die Zinsen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es ist zwar nur „Down Under“, mag so manch einer denken. Aber die dritte Zinssenkung der australischen Notenbank in diesem Jahr auf ein Rekordtief von 0,75 Prozent bestätigt erneut den Trend weltweit sinkender Zinsen. Das ist das Fundament, auf dem sich die Börsen trotz der unruhigen politischen Großwetterlage derzeit stabilisieren. Und es ist der Grund dafür, dass eine stärkere Korrektur auch im Deutschen Aktienindex bislang abgewendet werden konnte. Die aktuelle konjunkturelle Schwäche wird durch Zinssenkungen rund um den Globus kompensiert.Der DAX befindet sich jetzt an einer entscheidenden Schwelle, über 12.500 Punkten geht es ans Eingemachte. Da müssen die Käufer zeigen, ob sie die Kraft haben, den Markt weiter nach oben zu treiben. Der schwache Euro hilft den Exportaktien auf die Sprünge. Deutsche Aktien werden im Ausland aufgrund ihrer relativ günstigen Bewertung als attraktiv angesehen. Offenbar ist einigen aufgefallen, dass sich die Börse in Frankfurt im September besser entwickelt hat als die Wall Street. Hier sind derzeit viele Schnäppchenjäger aktiv.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.