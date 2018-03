DAX: Der entscheidende Kampf

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX taumelt in Richtung seiner Jahrestiefstände. Aktuell gibt esStörfeuer aus verschiedenen Richtungen. Nun muss der Index um kritischeMarken kämpfen. Die FED hat in dieser Woche gemacht, was von ihrerwartet wurde. Die Zinserhöhung um 25 Basispunkte dürfte alsoeingepreist gewesen sein.Nichtsdestotrotz werden zu einem aktuellen Leitsatz von 1,5 bis 1,75Prozent kurzfristige Geldanlagen in den USA immer attraktiver – vorallem, wenn es am Aktienmarkt rumpelt. Und das tut es im Moment malwieder. Wurde der erste Ausverkauf in diesem Jahr noch von starkgestiegenen langfristigen Zinsen ausgelöst (die im Moment in den USAstabil bleiben und in Europa wieder sinken), so sorgt jetzt die Gefahreines weltweiten Handelskriegs – mit Trump als Auslöser und Treiber –für einen Kursrutsch.Anders, als im letzten Jahr beim Nordkoreakonflikt, den wir eher alsSturm im Wasserglas eingestuft hatten, sind die wirtschaftlichen Risikenhier deutlich realer und scheinen sich bereits in einer Eintrübung vonFrühindikatoren zu manifestieren. Für den DAX droht daher nun einStresstest. Können die wichtige Unterstützung bei 12.000 Punkten und dasknapp darunter liegende Märztief kurzfristig nicht verteidigt werden,wäre eine große Topbildung abgeschlossen. Damit wäre die Baissegefahrerheblich gestiegen. Und ein Handelskrieg könnte dabei das große Themasein, das keiner auf der Rechnung hatte.