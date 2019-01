DAX - .einfach so weiter

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Aktienmarkt macht im neuen Jahr einfach so weiter, wie er im alten aufgehört hatte. Die Stimmung ist weiterhin negativ und die Vorgaben von den ande-ren Leitbörsen versprechen auch für den Wochenschluss der ersten verkürzten Han-delswoche des Jahres nichts Gutes. Sowohl der übergeordnete als auch der kurzfris-tige Abwärtstrend ist intakt. Dabei ist die Indikatorenlage gar nicht so schlecht. Beide hier abgebildeten Indikatoren haben Divergenzen etabliert. Dabei darf der Stochastik-Indikator naturgemäß wegen des starken Trends nicht überbewertet werden.

Der Abstand zur 200-Tage-Linie ist inzwischen recht groß, was auf eine Gegenbewegung schließen lässt. Auf diese bereits jetzt zu setzen, wäre allerdings der berühmte Griff ins fallende Messer. Da eine Bodenbildung noch nicht absehbar ist, könnte der Trend noch etwas anhalten. Auch eine echte Ausverkaufssituation konnte bislang noch nicht beobachtet werden. Eine solche liegt vor, wenn die Marktteilnehmer massiv verunsichert sind und um jeden Preis verkaufen wollen. Dies zeigt sich dann in gestiegenen Umsätzen. Zwar konnte ein solcher Umsatzanstieg kurz vor der Jahreswende beobachtet werden, für einen Ausverkauft hat dieser aber noch nicht ausgereicht. So heißt die Devise für den Jahresauftakt: Warten auf eine Boden-bildung oder einen Ausverkauf. Eine Gegenbewegung auf die Verluste der letzten Monate wird ganz sicher kommen, die Fra-ge ist nur von welchem Niveau aus diese gestartet wird.

Quelle: FactSet Digital Solutions GmbH

