DAX vor einer Abkühlung – Gold in der heißen Phase

Die Rally im Deutschen Aktienindex setzt sich zunächst nicht weiter fort. Der Verlust der 13.000-Punkte-Marke wiegt nicht nur psychologisch schwer, hier lagen auch charttechnische Unterstützungen, die jetzt gerissen wurden. Es sieht nach einer Abkühlung am deutschen Aktienmarkt aus.Die Arbeitsmarktdaten aus den USA deuten nicht darauf hin, dass es zu einer steilen, V-förmigen Erholung der US-Wirtschaft kommt. Der wochenlange Rückgang der Erstanträge wurde genauso gestoppt wie die Wiedereröffnungspläne in vielen Regionen der Vereinigten Staaten. Der Arbeitsmarkt bewegt sich gerade seitwärts. Es muss zusätzliche staatliche Stützen geben. Da wirkt es umso negativer, dass das mittlerweile fünfte Konjunkturpaket erst einmal nicht verabschiedet werden konnte, weil es Streit über die genaue Ausgestaltung gegeben haben soll.Auch zwischen China und den USA verschärfen sich die Spannungen. Die beiden Nationen schließen gegenseitig Konsulate und an der Börse fürchtet man, dass die neuen Querelen auch die zuletzt seitens Chinas gemachten Zusagen über den Kauf von Agrarprodukten aus den USA beeinflussen könnten. Diese waren Teil des Handelsabkommens und wurden von Präsident Trump als essentiell für die Vermeidung neuer wirtschaftlicher Sanktionen gegen die Volksrepublik bezeichnet.Wenn Anleger beginnen, trotz steigender Aktienkurse auch Gold zu kaufen, dann kann das ein Hinweis auf steigenden Absicherungsbedarf sein. Einige scheinen dem Braten immer weiter steigender Aktienkurse trotz nicht gelöster wirtschaftlicher Probleme nicht mehr zu trauen und steuern das Gold an, das als sicherer Hafen gilt. Das Allzeithoch ist nur noch wenige US-Dollar entfernt. Der Aufwärtstrend beim Gold ist intakt. Von einer Trendwende kann man derzeit charttechnisch nicht sprechen. Wir stehen vor einem historischen Moment. Neue Rekordpreise beim Gold könnten länger anhalten – wegen der Pandemie und den schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.