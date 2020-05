DAX – eine neue Grenze baut sich auf

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Wieder einmal die große runde Zahl lässt die Marktteilnehmer eine gewisse Zurückhaltung an den Tag legen. Der DAX ist nur kurz in den Bereich des ersten Gaps (Notierungslücke) vom März dieses Jahres gestiegen und konnte dann das Niveau nicht halten. Der Monatsauftakt zeigte dann, dass die Nervosität noch immer recht groß ist und die Abgabebereitschaft damit sehr ausgeprägt.Der gestrige Handelstag brachte zwar eine deutliche Erholung, konnte aber erneut keine Marktbreite in Form von Umsätzen mit sich bringen. Noch immer ist die Divergenz beim Stochastik-Indikator intakt und der MACD-Indikator kippt weiter ab und steht vor einem Verkaufssignal. Dies alles deutet darauf hin, dass zwar die 11.000er-Marke noch einmal angelaufen werden kann, ein Ausbruch nach oben aber schwer werden dürfte. Auch wenn eine gewisse Beruhigung einsetzt, kann von nachhaltiger Entspannung noch nicht die Rede sein.Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.