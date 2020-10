DAX eher seitwärts – Wall Street bereitet sich auf die blaue Welle vor

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Musik spielte gestern mal wieder im US-Technologiesektor. Es kam zu einem Short Squeeze an der Technologiebörse Nasdaq. Die Vorfreude auf das Apple Event heute Abend und den Rabatt-Tagen "Prime Day" bei Amazon hat bei einigen Anlegern Kaufpanik ausgelöst, während die Tech-Skeptiker ihre Leerverkaufspositionen mehr und mehr auflösen mussten.Auch Tesla-Chef Elon Musk will das Momentum nutzen und in der kommenden Woche ein begrenztes Software-Update für das autonome Fahren veröffentlichen. Wasserstoffaktien und Titel aus dem Bereich Erneuerbare Energien waren dagegen out, es wurde stattdessen mal wieder die alte Garde der FANG-Aktien gekauft.Die Investoren in den USA bereiten sich auf einen neuen Präsidenten Joe Biden und auf eine blaue Welle an der Wall Street vor. Ein erdrutschartiger Sieg der Demokraten in beiden Kammern des Kongresses und das Präsidentenamt sind durchaus möglich. Aber statt der im Vorfeld zu erwartenden steigenden Volatilität fällt diese, weil die Aktienkurse kontinuierlich weiter nach oben klettern. Anleger rechnen auch damit, dass mehr Geld in den Solarsektor fließt, sollte Joe Biden die Wahl gewinnen. Das könnte dann auch die Silbernachfrage wecken, da Silber zur Solarzellenherstellung benötigt wird.Der Deutsche Aktienindex kann mit dieser Dynamik nicht wirklich mithalten, auch wenn sich das technische Bild immer noch positiv darstellt. Das steigende Infektionsgeschehen in Europa bereitet den Anlegern in Frankfurt zunehmend Sorgen. Zwar sind weiter 13.325 Punkte im Bereich des Möglichen, aber ohne die nötige Dynamik dürfte es für den DAX schwer werden, der Wall Street auf ihrer Rekordjagd zu folgen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.