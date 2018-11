DAX droht ein desaströses Jahr 2018!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Rückblick

Der Start in die letzte Woche war alles andere als zufriedenstellend. Der DAX verlor bereits am ersten Tag 0,9% und ging mit 11.244 Punkten aus dem Handel. Unsicherheitsfaktoren wie das Brexit-Drama, der Haushaltsstreit zwischen Italien und der europäischen Union sowie der Handelskrieg des US-Präsidenten Trump mit China dominieren nach wie vor das Geschehen, und lassen die Anleger in der stärksten Phase des Jahres, nicht zum Zug kommen. Der Markt zieht in der Regel im November und Dezember erneut an. Institutioneller Investoren versuchen ihre Jahresergebnisse noch ein bisschen nach oben zu korrigieren und somit wird im Schlussquartal normalerweise wieder fleißig gekauft.

Am Dienstag ging es in dieser Manier dann weiter und so erreichte der Kurs das markante Tief bei 11.049 Zählern. Dem Leitindex gelang es jedoch sich oberhalb von diesem Level zu etablieren und weiteren Abverkauf zu verhindern. Auf Wochensicht bedeutete das ein Minus von 1,31% und ein Rutsch auf die Marke von 11.192 – zweite Verlustwoche in Folge.

Charttechnik: DAX30H1 261118

Aus charttechnischer Sicht notiert der deutsche Leitindex weiterhin in einem intakten Abwärtstrend. Die Situation ist mit der Konstellation vom vergangenen Montag vergleichbar. Der Kurs ist momentan im Außenstab gefangen und erst ein Ausbruch auf der Ober- bzw. der Unterseite dürfte die gewünschte Dynamik mit sich bringen. Folgende Punkte werden von mir ganz genau beobachtet: 11.221/11.007. Sollte es den Anlegern gelingen den DAX per Tagesschlusskurs über die 11.221 zu hieven, sehe ich den nächsten Anlaufpunkt bei 11.691.







Trading-Tipp:

Das Bild in der kurzfristigen Ausrichtung hat sich leicht verbessert. Nach so einer starken Bewegung sehe ich aufgrund des fehlenden Potenzials im Big-Picture allerdings keine Möglichkeit einen sinnvollen Trade abzusetzen, und rate dazu die Zuschauerrolle einzunehmen und auf eine Korrektur zu warten.







