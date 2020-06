DAX mit drittbestem Quartal aller Zeiten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX lässt es heute gemächlich angehen und notiert am Mittag bei 12.270 Punkten rund 0,3% fester, nachdem er sich bereits den gesamten Handelstag lediglich in einer Spanne von 100 Punkten bewegt. Gelegenheit, um am letzten Handelstag des Quartals Bilanz zu ziehen: Mit einem Plus von 27% seit April war das abgelaufene Quartal das drittbeste jemals. Lediglich 1999 und 2003 konnte der DAX innerhalb dreier Monate stärker zulegen.Für die Wirecard-Aktie geht’s am Dienstag als meistgehandelter Wert in Stuttgart bis zum Mittag weitere 51% auf 5,50 Euro bergauf. Eine positive Wirkung haben wohl die Meldungen, dass die britische Aufsicht FCA die Fortführung des Geschäftsbetriebs in Großbritannien genehmigt hat. Zudem bietet sich Wirecard North America selbst zum Kauf an. Das US-Unternehmen betont auf der Suche nach Interessenten seine wirtschaftliche Unabhängigkeit vom Münchner DAX-Konzern.Das nach Wirecard höchste Umsatzvolumen lässt sich heute in Stuttgart bei der Varta-Aktie verzeichnen. Nach der Ankündigung, dass Varta für Batteriezell-Projekte eine öffentliche Förderung über 300 Millionen Euro erhält, legt die Aktie 2,9% zu. Mit dieser Summe will Varta die nächste Generation von Lithium-Ionen-Zellen erforschen und eine Massenproduktion aufbauen.Eine Finanzspritze der anderen Art erhält derweil BioNTech. Die Aktie des Mainzer Unternehmens wird in Stuttgart rege gehandelt und klettert um 4,6%. Das frische Geld stammt unter anderem von Temasek, dem Staatsfonds Singapurs. Insgesamt konnte BioNTech durch eine Privatplatzierung von Aktien bei Investoren 250 Millionen US-Dollar einsammeln.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.