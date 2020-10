DAX dreht die nächste Warteschleife – Warten auf US-Konjunkturpaket geht weiter

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Solange die Frage in Washington nicht beantwortet wird, ob das derzeit diskutierte Konjunkturpaket kommt oder nicht, dürften sowohl die Wall Street als auch die Börse in Frankfurt eine Warteschleife nach der nächsten drehen. Für den Deutschen Aktienindex bedeutet das eine zwar eine volatile, aber unter dem Strich eben nur eine Seitwärtsbewegung, die seit der Erholung am Montag anhält.Die ersten Unternehmen in den USA kündigen Entlassungen von Zehntausenden Mitarbeitern an und drohen mit der Umsetzung dieses Schritts, sollte sich die US-Regierung nicht auf eine Anschlussfinanzierung für das Arbeitslosengeld und weitere fiskalpolitische Stützen in den kommenden Tagen verständigen. Wie vergiftet aber das politische Klima zwischen Demokraten und Republikanern ist, hat das TV-Duell zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten gezeigt. Moderate Töne spielen keine Rolle mehr, über weite Teile der Debatte wurde von weit links und weit rechts argumentiert. Die politische Mitte scheint im Moment in den USA nicht besetzt zu sein.An den Aktienmärkten dürfte ohne das neue Zwei-Billionen-Dollar-Paket auch in den kommenden Tagen nicht mehr viel gehen. Selbst wenn dieses verabschiedet werden sollte, dürften die Rufe nach neuen QE-Maßnahmen der US-Notenbank wieder laut werden. Ein Großteil dieser Erwartungen ist allerdings in den Kursen schon enthalten, so dass die Anreize für weitere Käufe in großem Stil zunächst einmal fehlen könnten.

