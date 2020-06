DAX dreht ins Plus - Infektionswelle drückt auf die Kauflaune

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Welle an weltweit wieder steigenden Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermiest den Investoren derzeit die Kauflaune an der Börse. Gerade das Tempo der Ausbreitung in den USA ruft vielen die Tatsache in Erinnerung, dass die Pandemie noch lange nicht ausgestanden ist. Einige Bundesstaaten in den USA verschieben ihre wirtschaftlichen Öffnungspläne oder setzen neue Lockdown-Maßnahmen in Kraft.Gerade ein solches Szenario wurde an der Börse wochenlang verdrängt. Jetzt aber kehrt Ernüchterung ein. Viele Anleger beginnen damit, die von ihnen bislang erhoffte Stärke der wirtschaftlichen Erholung zu hinterfragen, wenn das Virus erneut so spürbar um sich greift. Es reift die Erkenntnis, dass die Welt mit dem Virus wohl eine längere Zeit leben muss, ohne dass es effektive Maßnahmen dagegen gibt, außer der Stilllegung von Teilen der wirtschaftlichen Aktivität. Wenngleich neue Lockdown-Maßnahmen auch lokal begrenzt eingesetzt und nicht mehr landesweit ergriffen werden, sind dies dennoch wirtschaftliche Bremseffekte, die man nicht leugnen kann.Diese Erkenntnis liegt den Anlegern schwer im Magen genau wie die Tatsache, dass zwei Wochen lang versucht wurde, die Rally fortzusetzen – ohne Erfolg. 12.500 Punkte sind im Deutschen Aktienindex die Schallmauer, die zweimal nicht nach oben durchbrochen werden könnte. Unter 11.600 Punkten droht die große Wende. Die Kurse könnten dann charttechnisch betrachtet erst 1.500 Punkte tiefer wieder Halt finden.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.