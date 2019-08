DAX dreht ins Minus - Gewinnmitnahmen in Silber-Positionen

Nach einem ruhigen Start in den Handelstag haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt den Rückwärtsgang eingelegt. Im relativ impulslosen Handel verliert der DAX am Nachmittag knapp ein Prozent auf 11.600 Zähler. An den US-Börsen deuten die Futures aktuell auf leicht rückläufige Notierungen zum Start hin.