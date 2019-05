DAX dreht deutlich ins Minus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zum Auftakt einer möglicherweise turbulenten Handelswoche legte das deutsche Aktienbarometer DAX zunächst leicht zu und stieg bis auf 12.246 Punkte. Etwas Rückenwind kam aus Japan: Die dortige Wirtschaft ist im ersten Quartal überraschend gewachsen. Während Ökonomen mit einem Rückgang gerechnet hatten stieg das Bruttoinlandsprodukt um 2,1 Prozent. Der Nikkei legte daraufhin um 0,4 Prozent zu.Im Laufe des Vormittags drehte der DAX – analog zu den US-Futures – ins Minus. Am Nachmittag liegt er mit 12.065 Zählern rund 1,4 Prozent im Minus. Offenbar drücken die Belastungsfaktoren wie der Handelsstreit zwischen den USA und China wieder verstärkt auf die Stimmung. Zudem sorgen die wachsenden Sorgen vor einer militärischen Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran für Magenschmerzen. Trump hatte am Wochenende per Twitter gedroht: "Wenn der Iran kämpfen will, wird das das offizielle Ende des Iran sein. Droht nie wieder den Vereinigten Staaten!"Die politischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran sorgen für steigende Ölpreise. So kostet ein Barrel – also 159 Liter – der Nordseesorte Brent Crude Oil am Montagnachmittag 72,36 US-Dollar. Die Preise werden auch vom saudischen Ölminister angetrieben, der die Haltung seines Landes bekräftigte, die zwischen der Opec und anderen großen Förderern vereinbarten Produktionskürzungen auch in der zweiten Jahreshälfte beizubehalten.Am Freitag war der Preis für die wohl bekannteste Kryptowährung noch bis auf 6.178 Dollar eingebrochen – ein regelrechter „Flash Crash". In der Nacht zum Sonntag dann sprang der Bitcoin-Preis über die psychologische Marke von 8.000 Dollar. Beobachter sprechen von Schnäppchenjägern, die das Niveau zum Einstieg genutzt hätten. Am Montag kostet ein Bitcoin knapp 7.900 US-Dollar.Gute Nachrichten für Audi: BMW wird vorerst doch nicht den Konkurrenten Audi als Großsponsor beim Fussball-Bundesligisten FC Bayern München ablösen, wie ein Firmensprecher bekannt gab. Der Klub wollte vorzeitig aus dem bis 2025 laufenden Vertrag mit der VW-Tochter Audi aussteigen und hatte schon einen Vorvertrag mit BMW unterzeichnet. Nun habe Audi sein finanzielles Engagement bei dem Fußballclub aber deutlich aufgestockt, so die Zeitung „Die Welt".Nach anfänglich positiver Reaktion ist die BMW-Aktie am Nachmittag rund zwei Prozent im Minus. Auch die Daimler-Aktie verliert über zwei Prozent. Dass die Entscheidung über Strafzölle in den USA verschoben wurde, kann die Autohersteller wenig beruhigen. Viele sehen darin nur eine Verhandlungstaktik von Donald Trump.Zu den größten Verlierern zählt am Montag die Aktie des Deutschen Bank. Am Donnerstag findet die Hauptversammlung statt, die in Anbetracht vieler Probleme für das Management keine Wohlfühlveranstaltung wird. Der Aktienkurs fällt auf 6,65 Euro – vor einem Jahr stand die Aktie bei rund 11 Euro.