DAX dreht deutlich ins Minus

Schwachen Vorgaben zum Trotz ist der Dax zunächst mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Dabei hatten die US-Börsen die Woche mit roten Vorzeichen beendet und wenig Appetit auf Aktienkäufe verbreitet. Auch in Japan zeigten sich die Anleger bedeckt. Der Nikkei Index konnte seine anfänglichen Verluste zwar wieder aufholen, zu mehr als einem kleinen Plus reichte es dann aber nicht. Am deutschen Aktienmarkt drehte der DAX im Laufe des Tages immer deutlicher ins Minus und verliert um am Nachmittag rund 150 Punkte auf 11.390 Zähler.Als Belastungsfaktoren erweisen sich einmal mehr die Sorge vor einem chaotischen Brexit und die Sorgen um eine Eskalation im Konflikt zwischen Italien und der EU. So muss Italien der EU-Kommission bis Dienstag einen überarbeiteten Haushaltsentwurf vorlegen, sonst droht ein Strafverfahren der Europäischen Union.Ein Großteil der DAX-Verlust geht zudem auf das Konto von SAP und Infineon zurück, die massive Kursverluste von vier bzw. sechs Prozent zu verkraften haben.Der Italien-Konflikt setzt dem Euro zu, der am Montag weiter fällt auf 1,1270 US-Dollar.Die Ölpreise sind trotz der Dollar-Stärke am Montag im Aufwind. Die US-Sorte WTI verteuert sich um knapp zwei Prozent auf 60,67 US-Dollar, ein Fass der Nordsee-Sorte Brent Crude Oil kostet 71,05 US-Dollar. In den vergangenen Wochen hatten die Preise für das schwarze Gold deutlich abgegeben. Hinter dem schwungvollen Wochenstart stecken Hinweise auf Produktionskürzungen. Zum einen kündigte Saudi-Arabien an, seine Öllieferungen im Dezember um 500.000 Barrel je Tag zu verringern. Zum andern rechnen Experten nach entsprechenden Äußerungen aus den Reihen des Ölkartells Opec , dass die Förderung im kommenden Jahr sinken könnte.Aufmerksamkeit erntet heute die SAP-Aktie nach dem Kauf des SAP kauft US-Unternehmen Qualtrics für acht Milliarden Dollar. Die Firma sammelt Rückmeldungen und Daten von Kunden und Mitarbeitern sowie zu Produkten und Marken für Unternehmen weltweit, die unmittelbar ausgewertet werden können. Das gebe SAP einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern, die sich weiter auf rückwärts gerichtete Daten stützten, sagte SAP-Chef Bill McDermott. Ursprünglich wollte Qualtrics in Kürze an die Börse gehen. An der Börse kommt am Morgen keine Begeisterung auf – die SAP-Aktie verliert zwischenzeitlich rund vier Prozent.Mit leicht über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen war die Infineon-Aktie am Morgen zunächst stark gesucht. Doch die anfänglichen Gewinne von über vier Prozent waren bald weg und so notiert die Aktie mittlerweile über sechs Prozent schwächer bei 16,99 Euro. Der Konzernüberschuss kletterte von 790 Millionen Dollar im Vorjahr auf 1,075 Milliarden Euro. Der Umsatz kletterte um 8 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro. Für das neue Geschäftsjahr traut sich der DAX-Konzern angesichts des brummenden Geschäfts mit der Autoindustrie ein stärkeres Wachstum zu. So stellte das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende September) ein Umsatzplus von neun bis 13 Prozent in Aussicht. Die Dividende soll auf 27 (Vorjahr: 25) Cent je Aktie angehoben werden.