DAX – diesen Indikator sollten Sie kennen…

Es ist schon etwas her, weshalb wir noch einmal genau nachschauen mussten. Der DAX-Rekord liegt bei 13.596 Punkten. Es ist also noch ein gutes Stück bis es der DAX wieder in die Tagesschau schafft und damit vielleicht das beste Signal zum Ausstieg gibt? Kurzfristig sehen wir bei der 12.000 ebenfalls eine sehr gute Gelegenheit Gewinne einzustreichen. Wir haben das in unserem Exklusivbereich getan und werden in den kommenden Wochen neue Positionen aufbauen. In den USA gibt es derzeit einige Indikatoren zu bestaunen, die komplett vergessen lassen, in welcher Lage wir uns noch im Dezember befanden. Darunter fällt das Put/Call-Ratio oder die Entwicklung des VIX in den letzten Wochen.

Für die Bären haben wir mit der WKN GM82VH einen schönen Reverse-Bonus gefunden. Der Schein von Goldman Sachs liefert 25 Prozent p.a. Rendite wenn der DAX bis Juni 2020 nicht über 13.800 Punkte steigt. Eine schöne Beimischung für’s Depot. Kurzfristig sehen wir wenig Luft beim DAX.