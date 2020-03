DAX: Mit dickem Plus ins Wochenende?

Zum Wochenschluss zeigt sich bei einem Knock-out-Put auf die Aktie von HeidelbergCement ein ausgeglichenes Bild (WKN VE5EG9). Hier sind sowohl Käufer als auch Verkäufer unterwegs. Auch die HeidelbergCement-Aktie erlebte in den letzten Tagen eine regelrechte Talfahrt, kann sich heute jedoch analog zum Gesamtmarkt etwas stabilisieren und liegt 9,6 Prozent im Plus.



Ebenfalls ein ausgeglichenes Bild zeigt sich am Freitag an der EUWAX in einem Knock-out-Call auf Brent Crude Oil (WKN VE8VEL) – wenn auch einen Tick mehr Käufer unterwegs zu sein scheinen. Der Preis für ein Barrelv der Sorte Brent rutschte gestern abermals um 8,4 Prozent, erholt sich heute jedoch leicht und notiert am Mittag bei rund 34,20 Euro.



Auch bei Optionsscheinen setzen die Anleger in Stuttgart am Freitag auf einen Rohstoff. So wird ein Put-Optionsschein auf Palladium von den Stuttgarter Anlegern überwiegend verkauft (WKN VE33NU). Erst Ende Februar hatte Palladium ein neues Rekordhoch markiert. Seither fiel der Preis im Zuge der Corona-Krise jedoch immer weiter, auf Wochensicht verliert Palladium rund 27 Prozent.