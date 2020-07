DAX dank SAP im Aufwind

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Der DAX scheint heute die Verluste der vergangenen beiden Handelstage wettzumachen: Bis zum Mittag klettert das deutsche Aktienbarometer um 1,2%, in der Spitze ging es bis auf 12.651 Punkte nach oben. Dabei sorgen erste Impulse der Berichtssaison, unter anderem mit starken Zahlen von SAP und Covestro, bei den Anlegern für gute Laune.Aller guten Dinge sind bei SAP heute drei: Die Aktie des Softwareherstellers ist nicht nur Umsatzspitzenreiter und meistgehandelter Wert in Stuttgart, sondern steigt bei 139,62 Euro auch auf ein neues Allzeithoch. Dank den Erlösen aus dem Cloud-Geschäft legte SAP ein unerwartet starkes zweites Quartal hin. Sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten Ergebnis konnte SAP gegenüber dem Vorjahr zulegen und die Analystenschätzungen übertreffen.Ein hohes Handelsvolumen zeigt sich heute in Stuttgart bei der Tesla-Aktie, die am Mittag nahezu unverändert notiert. Tesla-Chef Elon Musk zeigte sich zuversichtlich, dass seine Fahrzeuge sehr bald alle Fahrfunktionen autonom übernehmen können und die Insassen somit zu bloßen Passagieren werden. Zudem konnte Tesla die Auslieferungszahlen des Model 3 in China im Juni erneut um rund ein Drittel steigern.Unter den Umsatzspitzenreitern in Stuttgart taucht heute auch Endor auf: Die Aktie des deutschen Unternehmens, das Lenkräder und Pedale für Rennsimulationen auf Spielkonsolen entwickelt, gibt 7,1% auf 117 Euro ab. Noch Mitte März war die Aktie für rund 20 Euro zu haben. Seither profitiert Endor vom Boom der Gaming-Branche, der durch die Corona-Pandemie verstärkt wurde. So stiegen die Erlöse im ersten Quartal um 90%.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.