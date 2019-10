DAX bügelt Delle wieder aus - Nicht optimal, aber günstig

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Anleger warten jetzt auf eine Antwort Brüssels auf den Verlängerungsgesuch Londons. Bei Annahme würde das Risiko eines ungeregelten Brexit zumindest um weitere drei Monate nach hinten verschoben. Dann könnte der Anlagenotstand zunächst weiter ungestört sein Wesen am Aktienmarkt entfalten. Denn ohne Brexit und Handelskrieg wären Aktien nicht so billig zu haben wie zurzeit. Deshalb springen die Kurse immer dann nach oben, wenn sich auch ein noch so kleines Fenster für eine Lösung der Probleme öffnet.Derzeit wird von den Investoren in starkem Maße der Deutsche Aktienindex bevorzugt. Die Wall Street steht still. Das globale Kapital hat deutsche Aktien wiederentdeckt. In den vergangenen sechs Monaten hat der DAX auf Dollarbasis sowohl den S&P 500 als auch den Dow Jones abgehängt. Es ist wie am Immobilienmarkt. Erst werden die ersten und besten Lagen gekauft. Dann verteilt sich das Interesse auf den Umkreis. Nicht optimal, aber eben günstig – das ist wohl auch das Motto, nach dem sich die internationalen Investoren jetzt auf deutsche Aktien stürzen.Kurzzeitig hat der DAX heute Mittag in der aktuellen Bewegung ein neues Hoch erklommen. Damit haben – rein technisch betrachtet – die Bären eine schwere Niederlage einstecken müssen. Sie hätten das alte Hoch verteidigen müssen, was ihnen aber nicht gelang. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Bullen weiterhin das Sagen an der Frankfurter Börse haben.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.