DAX bricht Rally-Versuch ab – Euro stabilisiert sich wieder

Die deutsche Industrie musste im Juni einen Dämpfer hinnehmen. Statt eines erwarteten Anstiegs in der Produktion ging der Ausstoß um 1,1 Prozent zurück. Dennoch sollte jetzt nicht an der Stärke der deutschen Wirtschaft gezweifelt werden. Auch die Mehrheit der Anleger geht von einer Fortsetzung der deutschen Wachstums-Story aus.

Deshalb aus diesen Daten die Begründung für das Minus im Deutschen Aktienindex heute herzuleiten, wäre falsch. Vielmehr machte der Euro dem DAX ein Strich durch die Rechnung, da er seine Schwäche vom Freitag nicht fortsetzte und wieder über die Marke von 1,18 US-Dollar kletterte. Damit blieb es bei einem zur Handelseröffnung gestarteten Rally-Versuch im DAX, der von allen Beteiligten, insbesondere den bereitwilligen Verkäufern, abgelehnt wurde. Den Rest des Tages dümpelte der Index im Sommerloch herum.

Die Europäische Zentralbank ist nach wie vor ein wenig in der Bringschuld, was die Mitteilung ihrer weiteren geldpolitischen Pläne anbelangt. Die Fantasie, dass da am Ende mehr kommen könnte als der Markt erwartet, lässt den Euro auch nach den starken US-Daten attraktiv erscheinen.