DAX braucht die 12.850 – US-Technologiewerte geben Rückenwind

Das neue Allzeithoch im Nasdaq zeigt die Bereitschaft der Investoren, etwas höhere Bewertungen zu bezahlen, um dafür das höchste Wachstum zu erhalten. Außerdem haben Technologieaktien den Vorteil, dass sie vermutlich am wenigsten Schaden durch die weiterhin erratische US-Handelspolitik von US-Präsident Trump nehmen werden.

Das aktuelle Motto für Investoren heißt: Wachstum statt Substanz. Der traditionell für Value-Werte bekannte US-Index Russel 1000 droht, das fünfte Jahr in Folge schlechter abzuschließen als Technologieaktien und liegt seit Jahresbeginn 2,1 Prozent im Minus, während der Nasdaq um zehn Prozent gestiegen ist. Die Ankündigung, dass Twitter in den marktbreiten S&P 500 und Netflix in den engeren S&P 100 Index kommen, hat gestern die Kursfantasie noch weiter erhöht und war der Stein, der die Kaufwelle im Nasdaq ins Rollen brachte. Auch der S&P 500 Index ist nach oben ausgebrochen. Verteidigt er den Ausbruch von gestern über 2.742 Punkte, könnte eine Rally auf das höchste Kursniveau seit Januar bevorstehen. Das Ziel liegt jetzt bei 2.824 Punkten und damit drei Prozent über dem aktuellen Niveau.

Das Rally-Potenzial im Deutschen Aktienindex ist vor diesem Hintergrund weiterhin erkennbar. Der Index muss jetzt aber über 12.850 Punkte steigen und möglichst einen Tagesschlusskurs über 12.873 Punkten generieren, um ein Signal für eine Rally bis auf 13.151 Punkte zu setzen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.