DAX blendet Corona aus

Die Corona-Pandemie ist mit einer historisch hohen Inzidenz in Deutschland zwar mit voller Wucht zurück in den Schlagzeilen, aber noch nicht wieder an der Börse angekommen. Hier steigen die Aktien von Touristikunternehmen und Airlines, nachdem Pfizer am Freitag verkündete, ein wirksames Medikament gegen Corona entwickelt zu haben. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege RoboMarkets, vor.

…Damit ist, wie schon ein paar Mal in den vergangenen Wochen aber auch die Frage nicht entschieden, wer am Ende das Rennen gewinnen wird: das Virus oder die Impfungen und Pillen dagegen.

Börse von Infektionsgeschehen (noch) unberührt

Denn mit den Zahlen ist auch der politische Diskurs über neue Maßnahmen wieder eröffnet. Wenn man bedenkt, dass vor einem Jahr drastische Regelungen beschlossen wurden, als die Inzidenz bei der Hälfte des aktuellen Höchststandes von über 200 lag, dürften Einschränkungen des sozialen und wirtschaftlichen Lebens nicht mehr lange auf sich warten lassen. Dass sich die Börse von dieser Entwicklung allerdings noch mehr als unberührt zeigt, ist schon ein wenig verwunderlich. Sobald die Euphorie über die aktuell so positive Berichtssaison aber vorüber ist, könnten die negativen Nebeneffekte der Pandemie erneut zu einem Belastungsfaktor für die Börse werden.

Zu einem Belastungsfaktor könnte auch eine mal wieder ungewöhnliche Aktion des Tesla-Chefs Elon Musk zumindest für die Aktien seines Unternehmens werden. Der reichste Mensch der Welt steht vor einem Verkauf von zehn seiner 23 Prozent an Tesla. Knapp 58 Prozent stimmten auf einer Twitter-Umfrage für einen Verkauf der Aktien, Musk will sich an dieses Votum halten. Nach Berechnungen von Bloomberg würde das Paket 80 Prozent des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens von Tesla-Aktien entsprechen. Wie marktschonend der Verkauf über die Bühne gehen wird, weiß keiner. Die Rally in der Tesla-Aktie dürfte damit aber zumindest mal einen Dämpfer erhalten.

Nach 19 Monaten öffnen die USA wieder Ihre Grenzen und lassen Geimpfte ins Land. Dies ist nicht nur ein weiterer Schritt zurück zur Normalität, sondern auch ein wichtiger Impuls für die Reise- und Flugbranche. Die USA zählt zu den beliebtesten Reisezielen. Ein Anstieg an gebuchten Flügen und Urlauben liegt daher auf der Hand – mit Sicherheit auch ein Grund für die positive Stimmung in der zuletzt wohl am stärksten durch die Pandemie gebeutelten Branche.