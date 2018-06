DAX bleibt widerstandsfähig - Konjunkturmotor in den USA brummt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Dass sich die Aktienbörsen trotz der aktuellen Probleme so widerstandsfähig zeigen, liegt auch an der hohen Profitabilität der Firmen und der Stärke des konjunkturellen Aufschwungs in den USA. Am Arbeitsmarkt werden seit Jahresbeginn fast 14 Prozent mehr Stellen pro Monat geschaffen als noch im Verlauf des vergangenen Jahres. Und obwohl die Arbeitslosenquote auf dem tiefsten Stand seit April 2000 angelangt ist, kann man keinen echten Lohndruck feststellen, der zu Inflationsproblemen führen könnte. Der Konjunkturmotor in den USA brummt. Auch wenn sich in den Motorgeräuschen etwa wegen einer erratischen Handelspolitik immer wieder ein Stottern ausmachen lässt, gibt es keine echten Probleme, die dem Aufschwung etwas anhaben könnten.



Deshalb besteht jetzt auch eine gute Chance, dass der Deutsche Aktienindex wieder auf 13.151 Punkte steigt, wenn die Hürde bei 12.800 bis 12.850 Punkten genommen wird. Die amerikanischen Technologieaktien könnten im Wochenverlauf einen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch erleben. Die Gewinnmargen im S&P 500 Index nach Steuern lagen im ersten Quartal bei 12 Prozent und damit 50 Prozent über dem langjährigen Durchschnitt. Der Treiber dieser hohen Gewinnspannen ist der Technologiesektor, wo sich disruptive Technologie-Oligopole satte Gewinne sichern. Diese Entwicklung spiegelt sich in der starken Entwicklung des Nasdaq wider. Die Wall Street könnte somit in dieser Woche zum Treiber für den DAX werden.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.