DAX bleibt weiter hinter der Wall Street zurück – Profis verpassen die Rally

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

An der Wall Street beschleicht vor dem Hintergrund immer neuer Rekorde die institutionellen Investoren die Angst, hinter ihren Benchmarks zurückzubleiben und ihren Kunden dann erklären zu müssen, in der Rally nicht investiert gewesen zu sein. Die Indizes in New York spielen Katz und Maus mit den Fondsmanagern und Vermögensverwaltern, die sich mehrheitlich auf eine Korrektur eingestellt haben. Ihr verzweifeltes Aufspringen auf den nicht anhaltenden Zug treibt die Börse nun immer weiter nach oben.Die schwachen Konjunkturdaten aus dieser Woche könnten die Steilvorlage für die US-Notenbank Fed liefern, die Zügel, die sie gerade in die Hand genommen hatte, wieder lockerer werden zu lassen. Und selbst wenn der Startschuss für eine Reduzierung der Anleihekäufe bald fallen sollte, ein Tapering bedeutet nicht, dass Geld aus dem Markt genommen wird. Was jetzt diskutiert wird, ist lediglich, dass weniger Wertpapiere gekauft werden sollen.Tatsächlich liegen die langfristigen Inflationserwartungen in den USA bei nur 2,1 Prozent und damit nur leicht über der Zielzone der Fed. Sie gehen seit zwei Wochen kontinuierlich zurück. Von dem Bedarf einer hastigen Zinswende kann bei solch gefahrlosen Inflationserwartungen nicht die Rede sein. Die Fed kann ihre Geldpolitik weiter ohne Eile anpassen und das wird von der Wall Street mit neuen Rekordhochs gewürdigt.Die Erweiterung des Deutschen Aktienindex auf bald 40 Unternehmen wird sicherstellen, dass der deutsche Leitindex stärker ein Spiegelbild der deutschen Wirtschaft ist als bislang. Aktuell liegt das Schwergewicht auf der Chemie-, der Autobranche und deren Zulieferern. Die deutsche Wirtschaft ist aber viel mehr als nur das, wie auch das neue Rekordhoch im MDAX am gestrigen Handelstag zeigt. Die Hoffnung ist, dass ein DAX40 besser mit der Wall Street mithalten kann. Noch hinkt der deutsche Index hinterher.Es macht allerdings wenig Sinn für Anleger, nur wegen einer möglichen DAX-Aufnahme auf bestimmte Aktien zu setzen. Grundsätzlich könnten zwar notwendige Fonds-Käufe und der Stempel der obersten Börsenliga dazu führen, dass die Unternehmen stärker ins Blickfeld rücken. Allerdings sollten Anleger bei der Auswahl von Aktien primär auf die Fundamentaldaten der Unternehmen achten, allein eine DAX-Zugehörigkeit ist nicht automatisch ein Garant für Kursgewinne.





Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen und eine 100-prozentige Tochter der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz „CFDs“) über die Handelsplattform „Next Generation“ zu traden, und ist, gemessen an der Kundenzahl, der führende Anbieter von CFDs in Deutschland. Das Angebot von CMC Markets in Deutschland umfasst CFDs auf über 9.500 verschiedene Werte aus über 20 Märkten. Gehandelt werden können CFDs auf Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie auf über 330 Währungspaare. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets UK Plc ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/ Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation der CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.