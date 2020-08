DAX bleibt über 13.000 Punkten - Wall Street nähert sich der Euphorie-Phase

Während an der Wall Street der S&P 500 und der Nasdaq weiter von Rekord zu Rekord eilen, hat sich der Deutsche Aktienindex zu Wochenbeginn zumindest wieder über die 13.000 Punkte Marke gekämpft. Zu mehr fehlt dem Markt allerdings die Kraft. Positiv aber ist, dass sich nach leichten Schwächeanfällen immer wieder genug Käufer finden, um die psychologisch wichtige Marke zu verteidigen.



Der Fokus der Anleger richtet sich nun bereits auf das am Donnerstag beginnende, jährliche Notenbanktreffen in Jackson Hole. Hier könnte US-Notenbankchef Jerome Powell wichtige Änderungen oder Anpassungen im Zielkatalog der Federal Reserve ankündigen. Immerhin ist einer der großen Triebfedern für den Aktienmarkt die Aussicht auf noch lange tiefe Zinsen und jede Menge renditesuchende Liquidität. Deshalb wird die Börse in diesem Jahr noch dichter an den Lippen des wichtigsten Geldpolitikers hängen.







Die Risikobereitschaft der Anleger ist nach wie vor vorhanden. Gefährlich wird es dann, wenn diese in Euphorie mündet. Es scheint so, als verfolge der Markt das Ziel, die Skeptiker kapitulieren zu lassen und eine über den Markt schleichende Euphorie zu erzeugen, bevor sich die Realität wieder einstellt.