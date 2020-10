DAX bleibt stabil über 13.000 Punkten – Investoren setzen auf wieder steigende Zinsen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Drei Themen dürften die Börse maßgeblich bis zum Ende des Jahres beschäftigen: Die Präsidentschaftswahlen, die Berichtssaison und das Konjunkturpaket. Alle drei Faktoren könnten sich in den kommenden Wochen eher positiv auf die Stimmung der Anleger auswirken. Sehr überraschend für viele ist auch deshalb trotz der herannahenden US-Wahl eine nachlassende und nicht wie im Vorfeld von vielen erwartet steigende Volatilität am Aktienmarkt zu beobachten. Dies führt zu einem weiteren leichten Abbau von im September zunächst stark aufgebauten Short-Positionen unter anderem im Nasdaq Future.Offenbar positionieren sich einige Investoren nun wieder stärker in Richtung Rally, die so auch zum zyklischen Verlauf der Börsen passen würde. In Wahljahren in den USA stehen mit dem Blick zurück die Börsenampeln bis zum Jahresende auf Grün sind, folgt man zumindest den Berechnungen für den Dow Jones der letzten 116 Jahre. Interessant ist die Positionierung der Anleger auch am langen Ende der Anleihekurve. Hier haben große Spekulanten wie Hedgefonds mittlerweile Rekord-Short-Positionen aufgebaut. Sie rechnen mit einem Zinsanstieg in den langlaufenden US-Staatsanleihen.Wenn sich die Demokraten am 3. November mit einem Erdrutschsieg gegen Amtsinhaber Trump durchsetzen, könnten die Börsen zwar kurzfristig negativ reagieren, da in diesem Fall Steueranhebungen realistischer werden. Die Stimmung dürfte sich aber schnell wieder drehen, wenn die ersten Informationen über das anstehende Konjunkturpaket bekannt werden. Damit könnte sich die Konjunkturerholung weiter fortsetzen und die Zinsen könnten wieder steigen. Das ist die Grundlage der sich aufbauenden Short-Positionen in den US-Staatsanleihen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.