DAX bleibt sehr volatil – US-Notenbank senkt Zinsen zunächst im Alleingang

Koordiniert und gemeinsam sieht zwar anders aus, aber Alleingänge der USA sind wiederum auch nichts Außergewöhnliches. Nachdem die Telefonkonferenz der G7-Finanzminister und Notenbankvertreter am Mittag noch ohne konkrete Ergebnisse und damit eher enttäuschend für die Börse beendet wurde, kam die Zinssenkung der US-Notenbank Fed um 50 Basispunkte keine zwei Stunden später dafür umso überraschender.Der Ausverkauf an den Börsen scheint damit vorerst gestoppt. Zwar wäre ein Impfstoff gegen das sich weiter ausbreitende Coronavirus die bessere Nachricht, aber für den Moment geben sich die Anleger auch mit solchen Zinssenkungen und möglichen konjunkturstützenden Maßnahmen zufrieden. Eine Maschine, die jetzt aufgrund unterbrochener Lieferketten oder Quarantäne der Mitarbeiter stillsteht, wird durch billiges Geld allerdings auch nicht wieder starten.Schon mit der Zinssenkung in Australien heute Nacht wartete die Börse auf weitere Maßnahmen der weltweiten Regierungen und Notenbanken. Die Hoffnung auf geld- und fiskalpolitische Unterstützung stabilisiert seit gestern die Aktienkurse nach dem Rutsch der vergangenen Woche weiter. Geldpolitisch hat die Fed nun vorgelegt. Die Frage ist, wer oder was folgt ihr nach. Die letzte konzertierte, weltweite Aktion zur Stützung der Konjunktur hat es zur Finanzkrise gegeben. Das gemeinsame Eingreifen ist eine wirksame Methode, um wirtschaftlichen Problemen zu begegnen, die sich im Falle des Virus ja ebenfalls weltweit ausgebreitet haben. Wie genau Reaktionen der G7-Staaten aussehen könnten, ist allerdings erst recht nach dem Alleingang der Fed weiter offen.Der Deutsche Aktienindex hatte sich schon vor der überraschenden Nachricht weiter stabilisiert. Die Zinssenkung der Fed hat dann nur eine kurze Euphorie an der Frankfurter Börse entfacht. Damit bleibt der Markt für weitere Kursverluste durchaus empfänglich. Hilfreich wäre, der DAX würde auf dem aktuellen Niveau zunächst zur Ruhe kommen. Erst dann könnte man von einer nachhaltigen Stabilisierung sprechen.

