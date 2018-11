DAX bleibt korrekturanfällig - US-Notenbank könnte Kurs korrigieren

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach der unruhigen Börsenphase im Oktober und den Hinweisen auf eine Wachstumsverlangsamung in der Weltwirtschaft hoffen Anleger jetzt auf ein Einlenken der amerikanischen Notenbank. Eine Zinsanhebung im Dezember könnte verschoben werden und den Märkten den nötigen Optimismus zurückgeben, der nach der Korrektur noch nicht wieder zurückgekehrt ist.Die Federal Reserve könnte mit den letzten Zinserhöhungen übersteuert haben und ihren Kurs nun etwas korrigieren, so die Hoffnungen der Anleger. Ein klarer Ausblick auf die Zahl der noch kommenden Zinsanhebungen wäre jetzt genau das, was die Investoren hören wollen. Aber das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert und die Projektion zukünftiger Geldpolitik schon gar nicht.

Währenddessen notieren die weltweit wichtigsten Aktienindizes alle im Bereich wichtiger Widerstände. Hier dürfte sich je nachdem, wie sich neben der Geldpolitik auch die Nachrichten um den Haushalt Italiens und den Austritt Großbritanniens aus der Eurozone entwickeln, die nahe Zukunft der Börsen entscheiden. Entweder die Widerstände werden bestätigt und für den Moment als unüberwindbar anerkannt oder aber sie werden gebrochen und die Aktienmärkte zünden eine Jahresendrally. Solange der Deutsche Aktienindex allerdings unter 11.400 Punkten notiert, bleibt er für Korrekturen sehr anfällig.



