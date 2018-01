DAX bleibt gut unterwegs – Viel Vorschusslorbeeren für US-Daten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jochen Stanzl, 05. Januar 2018

Der Deutsche Aktienindex nimmt zum Handelsstart Fahrt auf und folgt damit der Rally an der Wall Street. Aber auch wenn die erneuten Rekorde an den US-Börsen auf den ersten Blick einen anderen Eindruck erwecken, es folgte gestern in New York auf einen Schub in den ersten 30 Handelsminuten lediglich eine Seitwärtsbewegung in den großen Indizes.

Mit der Rally in dieser Woche wurden bereits reichlich Vorschusslorbeeren für die heute gut erwarteten US-Arbeitsmarktdaten verteilt. Es kann deshalb schnell zu Gewinnmitnahmen kommen, auch wenn die Zahlen das erfüllen, was erwartet wird. Die Gewinne hat es in dieser Woche einfach bereits vor den Daten und nicht erst nach ihrer Veröffentlichung gegeben.