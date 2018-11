DAX bleibt auf gefährlichem Niveau - Konjunktursorgen belasten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Sorgen vor einem konjunkturellen Abschwung nehmen zu. Der Ölpreis erleidet einen weiteren Schwächeanfall, verliert damit seit Anfang Oktober rund 35 Prozent. Und die Stimmung in der deutschen Wirtschaft nährt nach dem Minus im dritten Quartal die Befürchtung, auch in den letzten drei Monaten des Jahres würde die Delle nicht schnell wieder ausgebügelt. Sowohl der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen als auch der verarbeitenden Industrie fallen im November stärker als erwartet.



Die Börsen sind schon angeschlagen, da kommen solche Nachrichten und Entwicklungen gar nicht gut an. Hinzu kommen Sorgen über die italienischen Finanzen, einen eventuell chaotischen Ausstieg der Briten aus der Europäischen Union und dann ist da auch noch der schwelende Handelsstreit, der weiter mit einer Lösung nicht aufwarten kann.



Der Deutsche Aktienindex geht damit auf einem gefährlichen Niveau ins Wochenende und muss nun hoffen, dass sich die Wall Street am Montag wieder berappelt, um nicht unter die Marke von 11.000 Punkten zu fallen und weiter nach unten durchgereicht zu werden. Vielleicht liefert ja auch ein am Sonntag unterschriebener Austrittsvertrag zwischen Brüssel und London den entscheidenden positiven Impuls, den der Markt jetzt so dringend braucht.





Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.