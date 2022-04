DAX bleibt auf Richtungssuche

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Trend im Deutschen Aktienindex bleibt auch zum Start in die neue Handelswoche abwärtsgerichtet. Nach unten muss weiterhin die 14.000er Marke halten, während Erholungsversuche spätestens bei 14.400 Punkten ihr Ende finden dürften, solange keine wirklich positiven Impulse in den Markt kommen. Für diese könnte allerdings in den kommenden Tagen gesorgt sein, der Terminkalander ist in der verkürzten Karwoche zumindest prall gefüllt. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.



Es ist die Woche der Wahrheit. Anleger erwartet einige Ereignisse, die die Richtung an der Börse deutlich beeinflussen dürften. Das wohl wichtigste ist die Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Die EZB steht genau wie die Fed unter Druck, etwas gegen die weiter steigende Inflation zu unternehmen. Während man allerdings bei der Fed das Tempo der Zinswende zumindest verbal von Woche zu Woche anzuziehen scheint, ist man in Frankfurt noch zurückhaltend. Das aber könnte sich in dieser Woche ändern. Zudem startet die Wall Street in die Berichtssaison, den Anfang machen wie immer die Banktitel. Auch die aktuellen Inflationszahlen der USA werden veröffentlicht.



Elon Musk wird nun doch nicht in den Verwaltungsrat von Twitter einziehen. Der Milliardär wurde Anfang April zum größten Einzelaktionär des Unternehmens. Der Kurs sprang kurzzeitig stark an, wie so oft, wenn Elon Musk die Bühne betritt. Vorerst will Musk allerdings nicht in das Kontrollgremium einziehen. Auf dem Papier ändert sich dadurch zwar nichts für Twitter, allerdings dürfte dies für seine Follower zumindest vorübergehend etwas den Hype aus der Aktie nehmen.