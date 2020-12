DAX bleibt auf Kurs – Impfstoff wird noch vor Weihnachten zugelassen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Während die USA, Kanada und Großbritannien bereits impfen, wartet Europa noch auf die Zulassung des vom Mainzer Unternehmen Biontech in Zusammenarbeit mit Pfizer entwickelten Impfstoffs. Und da könnte der Druck aus der Politik Wirkung gezeigt haben, denn statt am 29. Dezember soll es nun schon vor Weihnachten grünes Licht von der Europäischen Arzneimittelbehörde Ema für den Impfstoff BNT162b2 geben.Die Nachricht zur früheren Impfstoff-Zulassung ist ein weiterer Hoffnungsschimmer inmitten der Pandemie. Zwar dürfte das aktuelle Infektionsgeschehen in den kommenden Wochen noch ein Bremsklotz für die Aktienkurse bleiben, aber es überwiegt die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie und eine starke wirtschaftliche Erholung im kommenden Jahr. Zudem erwarten die Anleger neue geldpolitische Lockerungen der US-Notenbank Fed auf ihrer morgigen Sitzung und steigen ein. Die Hoffnung ist groß, dass die Geldpolitik morgen vorlegt und die Fiskalpolitik mit einer Einigung zwischen Demokraten und Republikanern über ein weiteres Konjunkturpaket in den USA noch vor dem Jahresende nachzieht.Ein Tag Kursschwäche scheint Schnäppchenjägern bereits zu reichen, um Einstiegskurse zu sehen. An der Wall Street ist von einer Trendwende derzeit nichts zu sehen. Und wenn der Deutsche Aktienindex in dieser Woche über 13.462 Punkte steigen kann, wäre dies ein Befreiungsschlag. Die bereits in Zweifel gezogene Weihnachtsrally könnte in letzter Sekunde doch noch kommen. Vielleicht stehen dann am Jahresende sogar 14.000 Punkte auf der Kurstafel in Frankfurt, vor allem dann, wenn es der Wall Street gelingt, ihre Rekordjagd fortzusetzen. Dort kann jederzeit ein Fortschritt beim Konjunkturpaket für eine Rally sorgen.

