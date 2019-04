DAX bleibt auf Kurs - EZB sichert weitere Unterstützung zu

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Europäische Zentralbank hat heute nichts verlautbaren lassen, was der guten Stimmung an der Frankfurter Börse einen Abbruch tun konnte. Sie hat sich verbal dem angepasst, was die Federal Reserve in den USA vorgemacht hat. Auch sie wird abwarten, wie stark die Abwärtsrisiken das Wachstum belasten. Den Rückgang der Inflationserwartungen sehen die Notenbanker gelassen. Im Gegensatz zum Jahr 2016 leitet die EZB daraus keine Hinweise für die Gesamtmarktstabilität ab.Gleichwohl wird sie bei den zu tiefen Inflationsraten nicht ewig untätig bleiben können. Damit ist es gut möglich, dass die Höhe der Langfristtender im Herbst weitaus größer ausfällt als bisher vom Markt angenommen. Die Börse hat damit heute von der EZB weitere Zusicherungen von neuen geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen erhalten, während die Anleger noch davon ausgehen, dass die Konjunktur nur eine Wachstumsdelle durchläuft. Bleibt es bei einer Delle, dürften Aktien in dieser Situation klar die richtige Option sein. In den USA sehen wir einen leichten Anstieg der Inflationsraten. Das aber dürfte auch die Fed nicht von ihrer neuen geldpolitischen Lockerheit abrücken lassen.

Die Geldpolitik spielt also weiter mit. Technisch betrachtet hat der Deutsche Aktienindex gestern auf der Unterstützung bei 11.835 Punkten aufgesetzt. Solange diese hält, ist die Möglichkeit für einen neuen Anlauf auf die 12.000er Marke gegeben. Falls nicht, droht ein Rutsch bis in die Region um 11.700 Punkte, zur dort liegenden 200-Tage-Linie.



Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.