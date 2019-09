DAX bleibt auf Kurs - Anleger haben die Statistik jetzt auf ihrer Seite

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben ab heute die Saisonalität auf ihrer Seite. „Sell in May and go away – but remember to come back in September“. Nach dem Schnitt der letzten zehn Jahre liegt zumindest was die Statistik angeht das zyklische Jahrestief jetzt hinter dem Deutschen Aktienindex und der Markt steigt bis zum Jahresende kräftig an.



So greifen Käufer im Vorfeld der Sitzung der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche in der Hoffnung auf neue Geldgeschenke jetzt schon bei Aktien zu. Die Hinweise auf Annäherungen im Handelsstreit tragen ebenso zur guten Stimmung an der Börse bei.



Anders als zu früheren und von Hoffnung getriebenen Episoden bilden der DAX und der amerikanische Index S&P 500 aus technischer Sicht gerade Böden aus. Sie könnten das Fundament für deutliche Kurssteigerungen bis zum Jahresende bilden. Ein mögliches Ziel für den S&P 500 läge daraus bei 3.562 Punkten, also nahezu 20 Prozent über dem aktuellen Niveau. Würde der DAX dieses nachbilden, läge er am Ende der Bewegung bei gut 14.500 Punkten.